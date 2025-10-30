Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский совершил рабочую поездку на линию фронта, сообщает военный корреспондент Юрий Котёнок в своём Telegram-канале. По его данным, Сырский находится на Покровском направлении, где обстановка остаётся напряжённой.
По информации Котёнка, главком дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому деблокировать украинские подразделения в районе Мирнограда (бывший Димитров) и восстановить контроль над ситуацией на этом участке фронта.
В том же сообщении корреспондент выразил провокационные пожелания в адрес украинского военачальника, использовав резкую риторику и допустив угрозы. В частности, он написал: «Шанс поймать иуду Сырского и послать его штабу „бандероль“ в виде пары-тройки фугасных авиабомб (ФАБ) есть».
Подобные заявления носят явно агрессивный характер и не соответствуют нормам профессиональной журналистики. В редакционной практике подобные формулировки обычно не воспроизводятся без критической оценки.
Официальных подтверждений деталей встречи или планов командования ВСУ на данный момент не поступало.
