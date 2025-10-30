В России могут вернуть 7 ноября как выходной день в честь Октябрьской революции

В России может появиться новый нерабочий праздничный день — 7 ноября. С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции КПРФ, предложив официально восстановить празднование Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст законопроекта.

По мнению парламентариев, историческая дата должна сохраниться в памяти народа, а её официальное признание будет способствовать укреплению гражданской сплочённости. В пояснительной записке к инициативе подчёркивается, что «7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции» предлагается включить в перечень нерабочих праздничных дней.

Напомним, 7 ноября до 2005 года был официальным государственным праздником и выходным днём в СССР и позднее в России. После реформы праздничных дат он утратил статус выходного, уступив место Дню народного единства, отмечаемому 4 ноября.

Помимо этого, депутаты КПРФ внесли ещё одну инициативу, касающуюся экзаменов по русскому языку. В Госдуме предложили освободить от обязательной сдачи тестирования по русскому языку иностранных детей, для которых этот язык является родным. Авторы законопроекта считают, что такие школьники уже владеют языком на достаточном уровне и не нуждаются в дополнительной проверке.

Обе инициативы сейчас находятся на рассмотрении в нижней палате парламента.