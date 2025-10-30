Wildberries и Ozon вошли в топ-50 крупнейших компаний России по версии РБК

Интернет-ритейлеры Wildberries и Ozon впервые за последние годы вошли в число 50 крупнейших компаний России по версии рейтинга РБК 500. Объединённая компания РВБ (Wildberries и Russ) заняла 24-е место, а Ozon — 41-е.

Рост онлайн-торговли на фоне перетока покупателей из офлайна стал ключевым фактором успеха для обоих маркетплейсов. Однако, несмотря на впечатляющие финансовые показатели, до лидеров розничного сектора — таких как X5 Group и «Магнит» — им пока далеко по масштабу бизнеса и охвату.

По итогам отчётного года выручка РВБ выросла на 84%, достигнув 962,4 млрд рублей, а чистая прибыль компании увеличилась почти в четыре раза — до 110,3 млрд рублей. Это делает Wildberries одной из самых прибыльных компаний в российском ритейле.

Ozon также продемонстрировал значительный рост: его выручка выросла на 45%, составив 615,7 млрд рублей. Однако компания завершила год с убытком в 59,4 млрд рублей, что связано с высокими затратами на логистику, расширение инфраструктуры и технологические инвестиции.

Эксперты отмечают, что попадание Wildberries и Ozon в топ-50 РБК 500 подчёркивает ускоряющуюся цифровизацию российского потребительского рынка, хотя традиционные продуктовые сети по-прежнему сохраняют доминирующие позиции в ритейле.