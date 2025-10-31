Проект «Столичная сцена: 250 лет театрального искусства Москвы» фонда «Зелёная Гвоздика» выиграл грант Мэра Москвы

Фонд развития культурных, образовательных и экологических инициатив «Зелёная Гвоздика» объявил о победе в конкурсе грантов Мэра Москвы. Проект «Столичная сцена: 250 лет театрального искусства Москвы от императорских подмостков к креативной индустрии будущего» одержал победу в номинации «Наше наследие». Инициатива направлена на популяризацию богатого театрального наследия Москвы и интеграцию его в современную городскую идентичность и креативные индустрии. Проект приурочен к нескольким знаменательным датам, включая 250-летие основания Большого театра (1776), 100-летие Театра им. Вахтангова (1926) и 85-летие Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (1941). Он продолжает успешные городские инициативы «Библиотеки Москвы» и «Фестиваль монументального искусства», переводя фокус на сценическое наследие столицы и его роль в современных креативных индустриях.

В ходе проекта будет систематизирована история московских театров и представлен бесплатный онлайн-путеводитель. Также запланирован цикл публичных лекций, дискуссий и мастер-классов на площадках библиотек-партнеров, организация уличной выставки-маршрута, выпуск электронного иллюстрированного путеводителя и создание киноальманаха – все материалы будут доступны для широкой аудитории бесплатно. Проект рассчитан на широкую общественность – жителей и гостей столицы (особенно молодежь), деятелей культуры и искусства, студентов профильных вузов, а также историков театра и краеведов.

«Столичная сцена» призвана актуализировать историческое наследие московской сцены и вовлечь новое поколение в изучение культурной истории города. Всего в 2025 году гранты Мэра Москвы получили 229 проектов, отобранных экспертами из более чем 700 заявок. Полученная поддержка поможет фонду «Зелёная Гвоздика» провести весь запланированный цикл мероприятий и сделать богатое театральное прошлое Москвы ближе и понятнее современному поколению.