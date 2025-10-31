Самозанятым назвали размер взносов для пенсии в 25 тыс. рублей

Чтобы получать страховую пенсию по старости на уровне среднего размера — около 25 тысяч рублей в 2025 году, самозанятым гражданам необходимо добровольно уплачивать взносы в Социальный фонд России по 447 тысяч рублей ежегодно в течение 15 лет. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС (Президентской академии) Татьяна Подольская, её слова приводит ТАСС.

По её словам, самозанятые могут добровольно подключиться к системе обязательного пенсионного страхования, чтобы формировать страховой стаж и накапливать пенсионные баллы. Это позволяет им в будущем претендовать не на социальную пенсию — которая ниже прожиточного минимума, — а на полноценную страховую пенсию по старости.

«Минимальный платеж в 2025 году для самозанятых — 59 241,6 рубля. Он даёт 1 год стажа и почти 1 пенсионный балл (0,975). Максимальный — 473 932,8 рубля — обеспечивает 1 год стажа и почти 8 пенсионных баллов (7,799). Сумму можно внести единовременно или разбить на несколько платежей до 1 декабря», — пояснила Подольская.

Эксперт подчеркнула, что именно регулярные и достаточно высокие взносы позволяют самозанятым рассчитывать на достойный уровень пенсии в будущем.