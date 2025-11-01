Председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров принял участие в юбилейном форуме «Сообщество» в Национальном центре «Россия»

Общественный совет при Росгидромете сохранил позицию в рейтинге Общественной палаты Российской Федерации за 2025 год.

В Национальном центре «Россия» в Москве состоялся итоговый юбилейный форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ и посвящённый 20-летию создания Палаты — ключевого института гражданского общества страны. В рамках форума прошли обсуждения эффективности деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. По результатам рейтинга, обнародованного на пленарном заседании, Общественный совет при Росгидромете сохранил свои позиции, подтвердив высокий уровень результативности и вовлеченности в реализацию приоритетных направлений государственной политики, включая развитие кадрового и научного потенциала гидрометеорологической отрасли.

Особое внимание участники форума уделили вопросам народной повестки — сохранению человеческого капитала, поддержке некоммерческих инициатив и развитию механизмов общественного контроля.

К гостям и участникам форума обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин. В своём приветствии глава государства отметил, что форум «Сообщество» традиционно объединяет неравнодушных и деятельных граждан со всей страны, подчеркнув значимость 20-летия Общественной палаты как важнейшего института гражданского общества. Президент отметил вклад Палаты в развитие законодательства, становление института общественного контроля, поддержку некоммерческого сектора и развитие системы общественного наблюдения за выборами. Он выразил благодарность за активную работу членов Палаты и волонтёров в сложный период и пожелал участникам форума плодотворной работы, отметив:

«Более продуктивным и полезным стал открытый диалог власти и граждан, в том числе в вопросах защиты традиционных духовно-нравственных ценностей… Желаю вам плодотворной работы. С наступающим праздником — Днём народного единства!»

Председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Вадим Петров в своём выступлении отметил, что важной вехой работы Совета в 2025 году стало активное участие в деятельности Национального комитета Десятилетия ООН, созданного на базе Комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ, в том числе подготовка первого «Арктического досье» в рамках глобальной инициативы Организации Объединённых Наций.

Вадим Петров поблагодарил членов Совета, экспертов и партнёров за конструктивное взаимодействие и подчеркнул, что сохранение устойчивой динамики стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с руководством Росгидромета, ОП РФ и последовательной работе по укреплению научного, кадрового и общественного потенциала ведомства.