Скончался народный артист России, легендарный телеведущий Юрий Николаев

4 ноября на 77-м году жизни скончался народный артист России, всеми любимый телеведущий Юрий Николаев. О трагедии сообщил известный артист балета, ректор Академии русского балета имени Вагановой и телеведущий Николай Цискаридзе.

По информации СМИ, в последние дни жизни Юрий Александрович тяжело болел. Ему стало плохо дома — с симптомами сильной слабости, головокружения, приступообразного кашля и затруднённого дыхания его экстренно госпитализировали в реанимацию, однако спасти знаменитого телеведущего не удалось. Издание Mash сообщает, что причиной смерти стала онкология: Николаев страдал от рака лёгких и хронических заболеваний дыхательных путей.

Юрий Николаев родился в 1948 году в Кишинёве. Он был единственным ребёнком в семье: отец служил в НКВД, мать работала в структурах КГБ. Сам Юрий Александрович вспоминал, что рос «залюбленным и заласканным» сыном.

Творческий путь он начал ещё в детстве — с занятий в танцевальном кружке Дома пионеров, позже увлёкшись театральной студией. После окончания школы поступил в ГИТИС на актёрский факультет. Начав карьеру в Театре имени Пушкина, вскоре он перешёл на телевидение — стал диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР, а затем одним из самых узнаваемых и доброжелательных ведущих советского и российского эфира.

Юрий Николаев останется в памяти миллионов зрителей как символ тёплого, умного и по-доброму искреннего телевидения.