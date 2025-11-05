Виталий Королёв назначен врио губернатора Тверской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Геннадьевича Королёва временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Он сменил Игоря Руденю, который перешёл на должность полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе.

До этого Королёв занимал пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Согласно официальному документу, он будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного на этот пост в установленном порядке. Указ вступает в силу со дня подписания.

В ходе рабочей встречи с новым врио Владимир Путин подчеркнул важность опоры на местные кадры и глубокое знание региона. «Опору надо делать на людей, которые знают регион, работают там, живут и считают это своей малой родиной», — сказал президент, давая напутствие Королёву.

Назначение Виталия Королёва стало частью кадровых перестановок в региональной власти, инициированных после перевода бывшего губернатора Тверской области на федеральную должность.