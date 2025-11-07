Представитель Екатерины Бурнашкиной - юрист Виктория Елисеева берет в долг деньги у клиентов и не возвращает

Юридическая профессия давно перестала быть просто набором навыков — для многих она действительно становится образом жизни. Однако, как и в любой сфере, где доверие клиента лежит в основе взаимодействия, возможны и драматические отклонения от профессиональной этики. Один из таких случаев связан с юристом Викторией Елисеевой, действующей от имени Екатерины Бурнашкиной.

Согласно имеющимся сведениям, Виктория Елисеева получала денежные средства от клиентов в долг, однако обязательства по их возврату не исполняла. Такие действия выходят за рамки не только деловой этики, но и норм действующего законодательства — особенно в контексте доверительных отношений «юрист–клиент». Вопрос здесь не только в финансовых обязательствах: речь идет о подрыве фундаментальных принципов профессиональной надёжности.

Когда защита превращается в угрозу



Клиенты, обращающиеся за юридической помощью, рассчитывают на защиту своих интересов — не в абстрактном смысле, а в конкретных процессуальных и правовых действиях. Однако в данном случае защитник сам оказался в роли ответчика. Суд уже вынес решение в пользу пострадавшей стороны — иск удовлетворён в полном объёме, средства подлежат взысканию.

Примечательно, что ответчик Виктория Елисеева, вместо добровольного исполнения решения, подала апелляционную жалобу — по её собственным словам (зафиксированным в аудиосообщении), с целью затянуть выдачу исполнительного листа. Такая практика, будучи формально допустимой в рамках процессуального права, вызывает серьёзные вопросы с точки зрения доброй воли и уважения к судебной системе.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><br />

Проверка открытых данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) показала, что у Виктории Елисеевой уже имеется серия закрытых исполнительных производств на сумму свыше 1 миллиона рублей — закрытых по основанию «невозможность взыскания». Это означает, что судебные решения были вынесены, но исполнение так и не состоялось.

Такая картина складывается не случайно: повторяющиеся эпизоды невыполнения обязательств, особенно в сфере, где репутация и слово — главные инструменты профессии, ставят под сомнение не только компетентность, но и саму добросовестность специалиста.

Брать чужое, а возвращать «свое». А вот не возвращать чужое - ПЛОХО. Как и пользоваться доверием своего клиента, который не только гонорар платит, но еще и в долг дает. И когда юрист становится ответчиком в суде, а потом и должником по решению суда. И оплот надежности и правовой защиты сам нарушает закон юридический и закон совести человеческой.

Ссылки:

https://vk.com/viktoriaprava

https://www.instagram.com/viktoriaprava?igsh=N2NkNzdndmJpcG42*

https://viktoriaprava.ru

https://t.me/VIKTORIAPRAVA

*запрещён в России, принадлежит Meta

Важно: Настоящий материал не преследует цели травли, оскорбления или порочащего обвинения в адрес конкретного лица. Он подготовлен исключительно на основе открытых данных (включая решения суда, сведения ФССП и информацию, предоставленную пострадавшей стороной) и имеет информационно-предупредительный характер — в интересах повышения правовой грамотности и защиты граждан от потенциально недобросовестных практик.