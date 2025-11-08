В Госдуме предложили обязать магазины указывать "единую" цену весовых товаров

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращения министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести единые правила указания стоимости весовых товаров в торговых сетях и магазинах. Копии документов имеются в распоряжении «Известий».

Согласно инициативе депутата, цены на товары, продающиеся на вес — в частности, сыры, фрукты, овощи, конфеты и другие продукты, — должны указываться только в граммах или килограммах, без вариаций (например, «за 100 г»), чтобы исключить путаницу у потребителей.

Нилов отмечает, что сегодня в магазинах нередко применяются разные единицы измерения даже внутри одной товарной категории: одно наименование сыра может стоить, скажем, «350 ₽/кг», а соседнее — «35 ₽/100 г», что объективно осложняет сравнение цен. «Такая практика приводит к неудобствам для покупателей при сравнении цен, затрудняет выбор наиболее выгодного предложения и, как следствие, может приводить к необоснованным тратам», — говорится в обращении.

Депутат также подчеркивает, что отсутствие единообразия в ценниках открывает возможности для манипуляций: завышение цен перед «распродажами», расхождение между ценой на полке и на кассе, задержка с обновлением ценников. «Наших покупателей регулярно вводят в заблуждение. Когда это выясняется, продавцы объясняют, что „не успели переписать ценники“», — пояснил Нилов в комментарии «Известиям».

Предлагаемая мера направлена на повышение прозрачности ценообразования и укрепление защиты прав потребителей — в том числе в условиях роста цен и активного использования весовых форматов в рознице.

Вопрос о возможном введении обязательных требований к формату указания цен сейчас находится на рассмотрении в профильных ведомствах.