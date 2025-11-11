Слухи о введении продуктовых карточек в России вновь опровергнуты

Министерства, региональные власти и парламентарии продолжают опровергать распространяющиеся в медиа и соцсетях сообщения о якобы готовящемся введении в России системы обязательных продуктовых карточек для населения. В частности, в Московской области официально подтвердили: планов по массовому внедрению карточек нет, а текущая ситуация в розничной торговле не демонстрирует рисков дефицита товаров первой необходимости.

Несмотря на многократные официальные опровержения — включая отсутствие законодательной базы и проектов нормативных актов — слухи продолжают циркулировать, часто по шаблонной схеме: без новых доказательств, с повторением уже развенчанных тезисов.

Анализ показал, что волна дезинформации, вероятно, возникла на фоне обсуждения в 2023–2024 гг. законопроекта о введении продовольственных сертификатов для социально уязвимых групп населения. Однако инициатива так и не получила поддержки: председатель комитета Мособлдумы по вопросам социальной политики Андрей Голубев пояснял, что проект не учитывает уже действующие меры поддержки — как в денежной, так и в натуральной форме, — а также не содержит механизма администрирования. В итоге документ не был доработан и не выносился на рассмотрение ни на федеральном, ни на региональном уровне.

При этом важно подчеркнуть: целевые социальные сертификаты на продукты питания уже действуют в ряде субъектов РФ — но только в добровольном, адресном и ограниченном формате. Так, программа выдачи продуктовых карт малоимущим семьям с 2023 года запущена в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего в подобных инициативах участвуют около 30 регионов, включая Республику Адыгея, Бурятию, Якутию, Алтайский и Красноярский края, а также Вологодскую, Сахалинскую и Ленинградскую области.

Важно: список участвующих регионов ежегодно меняется — в зависимости от финансовых возможностей местных бюджетов. Средства выделяются на строго определённые категории граждан (например, многодетные семьи, пенсионеры, дети в трудной жизненной ситуации), а сертификаты чаще всего выдаются в электронном виде, привязаны к социальной карте и используются только на покупку базовых продуктов.

Власти призывают граждан критически оценивать источники информации и обращаться к официальным каналам коммуникации — сайтам профильных министерств и уполномоченных органов. Чтобы узнать, действует ли программа социальных продовольственных сертификатов в вашем регионе, рекомендуется обратиться в отдел социальной защиты населения или МФЦ по месту жительства.