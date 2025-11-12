Стартовал прием заявок на шестой сезон акселератора «Фабрика видеоигр»

В Москве объявлен старт шестого сезона акселератора «Фабрика видеоигр» — ключевой программы поддержки игровой индустрии, реализуемой при поддержке Агентства креативных индустрий Москвы. Прием заявок открыт с 12 по 28 ноября 2025 года.

Участие в акселераторе могут принять как уже зарекомендовавшие себя студии, так и начинающие команды, включая юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность связана с разработкой видеоигр. Подать заявку можно на официальном сайте Агентства креативных индустрий Москвы.

Экспертное жюри отберет не менее 20 перспективных проектов, которые получат комплексную поддержку:

🔹 индивидуальные консультации от ведущих специалистов российской и международной игровой индустрии,

🔹 доступ к специализированной онлайн-образовательной программе по геймдизайну, продюсированию, маркетингу и управлению проектами,

🔹 помощь в технической и концептуальной доработке игр.

Кульминацией программы станет питчинг перед инвесторами, запланированный на 28 января 2026 года. Участники представят свои проекты потенциальным инвесторам и партнёрам, а лучшие команды получат реальные шансы на привлечение финансирования для дальнейшего развития и коммерциализации своих игр.

Акселератор «Фабрика видеоигр» уже помог вывести на рынок десятки успешных проектов — от мобильных хитов до ПК- и консольных игр, получивших признание как в России, так и за рубежом.