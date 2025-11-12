Т-банк запустил переводы на китайские кошельки Alipay и WeChat Pay

Т-банк начал тестирование новой функции — переводов на популярные китайские платежные платформы Alipay и WeChat Pay. Об этом сообщили «Ведомости», подтвердив информацию с клиентом банка и представителем службы поддержки.

На текущем этапе услуга доступна только пользователям с китайскими SIM-картами, зарегистрированными в системе банка. Минимальная сумма перевода — 300 рублей, максимальная — 1 млн рублей. По словам клиента, средства поступают на кошельки получателей в течение 24 часов.

Представитель поддержки Т-банка не исключил, что в будущем функция может быть расширена и для владельцев российских номеров — после завершения тестирования и настройки интеграций.

Ранее банки РФ не предоставляли прямую возможность переводов на китайские цифровые кошельки, что делает запуск сервиса важным шагом в развитии трансграничных финансовых потоков, особенно в условиях роста деловой и туристической активности между Россией и Китаем.