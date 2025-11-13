Двукратное увеличение потребности в транспортировке небольших грузов зафиксировала компания «Деловые Линии»

Аналитики перевозчика изучили сегмент доставки малогабаритных грузов на протяжении трех кварталов текущего года, проведя сопоставление с аналогичным временным отрезком предыдущего периода. Представители «Деловых Линий» объяснили возросший интерес к данному сервису активным развитием электронной коммерции.

Заказчики транспортного оператора регулярно организуют доставку компактных отправлений как в логистические хабы торговых площадок, так и напрямую конечным получателям. Этот тренд отражает общемировую тенденцию цифровизации розничной торговли.

В «Деловых Линиях» отмечают устойчивую тенденцию роста востребованности перевозок небольших грузов на протяжении последних лет. Привлекательность сервиса обусловлена комплексным подходом – заказчикам предоставляется полный спектр услуг в рамках единого предложения.

Пакет включает адресную доставку, междугородние перевозки, погрузочно-разгрузочные операции для отправлений массой до 15 килограммов, упаковочные материалы, страховую защиту груза и гарантии соблюдения временных рамок доставки. Ключевыми населенными пунктами для отправки и получения являются крупнейшие мегаполисы: столица, северная столица, уральский центр, сибирский хаб, южный узел и промышленный центр Урала.

Статистические данные показывают, что наиболее востребованной категорией являются грузы весом до 3-х килограмм. Компания классифицирует как малогабаритные грузы весом до 30 кг при объеме, не превышающем 0,1 кубического метра.

Основную долю перевозимых товаров, подчеркнули в «Деловых Линиях», составляют автомобильные детали, технические компоненты, измерительное оборудование, электронная продукция и медицинская техника. Клиентская база на 73% представлена корпоративными заказчиками и на 14% – индивидуальными предпринимателями. Наибольшую активность проявляют предприятия дистрибуторского, производственного и торгового секторов.

Сезонные колебания спроса наблюдаются в праздничные периоды и перед началом учебного сезона, когда фиксируются значительные пики отправлений.