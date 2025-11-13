Путин и Токаев подпишут декларацию о переходе отношений к всеобъемлющему стратегическому партнёрству

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе предстоящей встречи подпишут декларацию о переходе двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в рамках визита ожидается подписание «внушительного пакета документов», ключевым из которых станет именно декларация, закрепляющая новый этап в российско-казахстанских отношениях. «Это не просто расширение сотрудничества — это переход на качественно новый уровень, охватывающий политику, экономику, безопасность, культуру и гуманитарную сферу», — пояснил Песков.

Эксперты отмечают, что такой шаг подчёркивает углубление интеграционных связей между странами на фоне меняющейся геополитической обстановки. Казахстан остаётся одним из ключевых партнёров России в рамках ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, а новый статус отношений может способствовать усилению координации по торговле, энергетике, транспортным коридорам и совместным инфраструктурным проектам.

Детали документа пока не раскрываются, однако ожидается, что декларация закрепит принципы равноправного, взаимовыгодного и долгосрочного взаимодействия, а также подтвердит приверженность двустороннему диалогу вне зависимости от внешнего давления.