X5 Group ведёт переговоры о строительстве одного из крупнейших логопарков в Подмосковье

X5 Group, владелец розничных сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», ведёт переговоры с девелопером «Ромекс Group» о строительстве крупного складского комплекса в Московской области. Об этом сообщают три источника на рынке коммерческой недвижимости, знакомые с ситуацией.

Планируемый логопарк площадью 85 тыс. кв. м будет расположен на юго-востоке Подмосковья и может войти в число самых масштабных логистических активов ритейлера. По предварительным данным, объект будет мультитемпературным — с возможностью хранения продукции в режимах от заморозки до сухого складирования, что соответствует растущим требованиям к управлению ассортиментом, включая свежие и скоропортящиеся товары.

Эксперты оценивают объём необходимых инвестиций в проект в диапазоне 7–10,5 млрд рублей, в зависимости от уровня оснащения. Руководитель департамента складской и производственной недвижимости IBC Real Estate Евгений Бумагин отмечает, что с учётом установки специализированного холодильного и автоматизированного оборудования стоимость может приблизиться к верхней границе — 10,5 млрд руб.

В то же время директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко считает более реалистичной оценку в 7–8 млрд руб.

Ни X5 Group, ни «Ромекс Group» официальных комментариев на запрос «Ъ» не предоставили. Однако, по мнению аналитиков, реализация проекта усилит логистическую устойчивость ритейлера в Центральном регионе и поддержит дальнейшее расширение онлайн-продаж и экспресс-доставки.

Строительство нового комплекса станет частью масштабной программы модернизации логистической сети X5, направленной на повышение эффективности цепочек поставок и снижение операционных издержек в условиях растущей конкуренции на рынке FMCG.