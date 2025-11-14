В Москве завершился сезон аренды электросамокатов и велосипедов

14 ноября, в столице официально завершается сезон проката электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве ожидается похолодание. В целях безопасности уже сегодня вечером мы завершим сезон проката», — заявил Ликсутов агентству РИА Новости.

С 22:00 14 ноября в приложениях операторов начнётся блокировка функции аренды — пользователи больше не смогут разблокировать электросамокаты и велосипеды. После этого начнётся поэтапный вывод техники с городских улиц: операторы будут перевозить устройства в сервисные центры для комплексного технического обслуживания, ремонта и подготовки к следующему сезону.

По словам Ликсутова, 2025 год стал рекордным по популярности микромобильности в Москве: за сезон москвичи и гости столицы совершили более 75 миллионов поездок на самокатах и велосипедах — на 12% больше, чем в прошлом году.

Напомним, прокат в Москве осуществляется в рамках городской программы «Микромобильность», включающей строгие требования к безопасности, парковке и техническому состоянию транспорта. Старт нового сезона традиционно планируется на весну — при установлении устойчивой плюсовой температуры.