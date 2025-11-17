ДОМ.РФ открыл книгу заявок на IPO — цена размещения установлена на уровне 1750 руб.

Госкорпорация ДОМ.РФ открыла книгу заявок на первичное публичное размещение (IPO) на Московской бирже. Как стало известно, размещение вызвало повышенный интерес: уже в первый день книга заявок была переподписана, а цена IPO зафиксирована на уровне 1 750 рублей за акцию. Это позволяет оценить рыночную капитализацию компании в ~300 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2025 года (LTM), чистая прибыль ДОМ.РФ составила порядка 70 млрд рублей, что даёт мультипликатор P/E (9M25) — 4,3x, а P/B — 0,73x. Для сравнения, у Сбербанка (SBER) на ту же дату P/E = 4,1x, P/B = 0,85x. Таким образом, рынок оценивает ДОМ.РФ практически наравне с крупнейшим банком страны — без значимой премии или дисконта, несмотря на различия в бизнес-моделях.

Особенность ДОМ.РФ — её сильная экспозиция на рынок недвижимости: льготное ипотечное кредитование, проекты реновации, поддержка застройщиков, инфраструктурные инициативы. Это создаёт потенциал для усиленной переоценки в случае стимулирующей монетарной политики — в частности, при снижении ключевой ставки ЦБ и восстановлении спроса на жильё.

Однако аналитики обращают внимание на один ключевой риск — ликвидность акций после размещения. Значительная доля бумаг была выкуплена институциональными инвесторами, что может ограничить оборот в свободном обращении (free float) и повысить волатильность в первые месяцы торгов.

Важно и то, что IPO ДОМ.РФ позиционируется не как инструмент для быстрого роста капитала, а как стабильный дивидендный актив: эмитент обязался направлять на выплаты акционерам не менее 50 % чистой прибыли по МСФО. При текущей рентабельности капитала (ROE ~17–18 %, сопоставимо со Сбером), это может обеспечить дивидендную доходность в районе 8–9 % годовых в первые годы — что делает размещение привлекательным для консервативных и долгосрочных инвесторов.

IPO ДОМ.РФ — не про спекулятивный потенциал, а про надёжный денежный поток в условиях высокой ставки и неопределённости. Его успех будет зависеть от того, насколько быстро рынок примет новую «гос-акцию» как полноценную часть дивидендного портфеля.