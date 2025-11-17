Крупнейший в России кремниевый завод приостановит работу с 1 января 2026 года из-за демпинга китайских производителей

Крупнейший в РФ производитель рафинированного кремния — АО «Кремний», входящий в группу «Русал», остановит производство с 1 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба компании, передаёт РИА Новости. Второе предприятие группы — «Кремний Урал» — продолжит работу, но в сниженном режиме.

Основной причиной остановки назван резкий рост импорта кремния из Китая, поставляемого по демпинговым ценам. По оценкам «Русала», китайские производители, сталкиваясь с глобальным перепроизводством, активно вытесняют отечественный продукт с рынка: стоимость импортного кремния значительно ниже себестоимости российского.

Напомним, что ранее «Русал» уже объявил о сокращении выпуска кремния на 35 % в 2025 году как превентивную меру.

Производственные мощности АО «Кремний» — 34 тыс. тонн в год, «Кремний Урал» — 27 тыс. тонн. Оба предприятия — единственные в России, выпускающие рафинированный кремний, востребованный в металлургии, солнечной энергетике и электронной промышленности. При этом ёмкость внутреннего рынка оценивается в 45 тыс. тонн, что ранее позволяло экспортировать избыток продукции. Однако в текущих условиях экспорт стал экономически невыгоден.

Управляющий партнёр «S+Консалтинг» Елена Лазько отметила, что обвал цен на кремний вызван мировой практикой демпинга, и наиболее уязвимыми оказались регионы, где не введены защитные пошлины. «В отсутствие торговых барьеров отечественные производители не могут конкурировать с заведомо убыточными поставками из-за рубежа», — подчеркнула она.

Решение «Русала» ставит под вопрос технологическую независимость России в сегменте критически важного промышленного материала и может спровоцировать рост зависимости от импорта в высокотехнологичных отраслях.