Рынок комплексной логистики в России демонстрирует взрывной рост

В 2025 году в сегменте интегрированных логистических услуг наблюдается существенное оживление. Согласно аналитическим данным, предоставленным группой компаний «Деловые Линии», за первые три квартала текущего года спрос на подобные решения увеличился в среднем на 30%. Этот тренд подтверждает растущую потребность бизнеса в оптимизации и централизации своих цепочек поставок.

Наиболее впечатляющую динамику показали крупные промышленные и торговые центры страны. Лидерами по росту количества заказов стали Екатеринбург, где зафиксирован подъем на 49%, и Краснодар с показателем в 43%. Столичный регион и Новосибирск продемонстрировали уверенный рост на 32%, а в Самаре спрос увеличился на 29%.

Драйверами роста выступают представители крупного и среднего бизнеса, использующие диверсифицированные каналы продаж. Таким компаниям необходим единый логистический провайдер, способный взять на себя весь спектр задач: от ответственного хранения и скрупулезного складского учета до предпродажной подготовки продукции и организации доставки по различным направлениям — будь то розничные магазины, распределительные центры маркетплейсов или конечные потребители. Передача этих операций на аутсорсинг позволяет бизнесу сконцентрироваться на ключевых компетенциях, таких как разработка продукта, маркетинг и продажи.

«Клиенты ожидают от партнера безупречной точности при комплектации заказов, строгого соблюдения сроков отгрузки и, конечно, гарантии полной целостности грузов. Для соответствия этим высоким стандартам мы активно внедряем передовые технологии. Например, для оптимизации внутрискладских перемещений и погрузочно-разгрузочных работ мы используем высокоэффективную технику. Электрические тележки с удлиненными вилами позволяют обрабатывать сразу несколько палет, а автоматизированные роликовые конвейеры ускоряют выгрузку контейнеров на 15%, минимизируя время простоя», — комментируют в пресс-службе «Деловых Линий».

Аналитики также отмечают, что в текущем году наибольшую заинтересованность в аутсорсинге полного цикла логистических и складских задач проявляют компании из таких секторов, как производство электроники и бытовой техники, сегмент FMCG (товары повседневного спроса), а также поставщики промышленных агрегатов и автомобильных компонентов.

Отвечая на растущие потребности рынка, в 2025 году «Деловые Линии» масштабировали свою инфраструктуру. Были запущены новые склады комплексной логистики в стратегически важных точках Московской области: Мытищах, Красногорске и Белых Столбах. В результате общая площадь складских комплексов в столичном регионе достигла внушительной отметки в 87 000 кв. м. Всего же по России сеть компании насчитывает 22 склада классов А+, А и В, расположенных в 11 городах, с совокупной площадью 136 000 кв. м.