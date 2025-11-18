ЦСР: Экономика замедляется быстрее прогнозов

Российская экономика, после двух лет высокого, в значительной мере стимулированного роста, перешла к его нижней границе. Замедление происходит быстрее и глубже, чем предполагалось ранее, — об этом заявил генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

Так, годовые темпы прироста ВВП последовательно снижаются:

🔹 +1,4% — в I квартале 2025 г.,

🔹 +1,1% — во II квартале,

🔹 +0,6% — в III квартале.

Это приближается к технической стагнации, а по некоторым оценкам — уже входит в неё.

Промышленность: замедление обрабатывающего сектора и 16 из 24 отраслей в минусе

Оперативные данные Росстата подтверждают динамику: в сентябре 2025 г. промышленное производство выросло лишь на 0,3% год к году (по сравнению с +0,5% в августе, +0,7% в июле и +1,9% в июне). Основной удар пришёлся на обрабатывающие производства, где рост резко сократился с +2,4% (август) до +0,4% (сентябрь).

Сокращение выпуска зафиксировано уже в 16 из 24 отраслей промышленности, включая:

металлургия — –1,7%,

химические производства — –2,4%,

производство резиновых и пластмассовых изделий, цемента и стекла — –8,6%,

нефтепереработка — –4,2%.

Машиностроение в кризисе: компании анонсируют падение выпуска на 20–50%

Ситуация усугубляется заявлениями ведущих промышленных предприятий:

Кировский завод (СПб) ожидает падения производства тракторов на 20–25% по итогам года;

Ростсельмаш прогнозирует снижение выпуска комбайнов и тракторов на 30%;

«КамАЗ» сообщил, что рынок тяжелых грузовиков сократится более чем вдвое — с 110 тыс. машин в 2024 г. до ~50 тыс. в 2025 г.

Уже в августе 2025 г. компания перешла на четырёхдневную рабочую неделю из-за падения спроса.

По мнению участников рынка, высокие ставки делают покупку новой техники экономически невыгодной — потребителям выгоднее ремонтировать старую, чем брать кредиты под 20–25% годовых.

Кредитный стресс: у каждой четвертой компании — просрочки по выплатам

Ключевой макроэкономический драйвер замедления — длительный период высокой ключевой ставки (16% годовых с августа 2024 г. и выше ранее). Это привело к росту долговой нагрузки и финансового стресса в корпоративном секторе:

К концу III квартала 2025 г. число компаний с просроченными платежами достигло 172,2 тыс. — это 24,1% всех заемщиков (почти каждая четвёртая компания);

За три года (с сентября 2022 г.) их количество выросло в 2,6 раза при общем росте числа заемщиков только на 42%;

Доля просроченной задолженности в портфеле корпоративных кредитов — 3,6% (по состоянию на сентябрь), с тенденцией к ускорению.

Особую уязвимость создаёт структура кредитного портфеля: 65,4% корпоративных займов выданы по плавающим ставкам, преимущественно крупным предприятиям. Это означает, что любое ужесточение денежно-кредитной политики они ощущают моментально, без лага в 2–3 месяца, свойственного малому и среднему бизнесу.

«Замкнутый круг»: падение прибыли, снижение кредитоспособности, риск волны банкротств

Финансовое состояние бизнеса продолжает ухудшаться:

Совокупный сальдированный финансовый результат предприятий за 8 месяцев 2025 г. сократился на 8,3% год к году — до 17,6 трлн рублей;

Возрастающие процентные расходы на фоне сокращения выручки и спроса подрывают рентабельность;

Снижение финансовой устойчивости ведёт к пересмотру кредитных рейтингов и ужесточению условий заимствования — что запускает обратную спираль.

Эксперты ЦСР предупреждают: если макроэкономическая политика не будет скорректирована, в 2026 году возможна волна банкротств средних и крупных предприятий — особенно в капиталоёмких, циклических отраслях, зависящих от кредитования.