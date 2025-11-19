Орбан: 135 млрд евро для Украины — «несуществующая сумма», ЕС придётся брать новый заём

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал инициативу Еврокомиссии по выделению 135 млрд евро на финансирование Украины, заявив, что требуемая сумма в настоящее время фактически отсутствует, а её реализация потребует от Евросоюза привлечения нового совместного заимствования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление главы венгерского правительства.

«Эта цифра — астрономическая. Но главное — этих денег просто нет. Еврокомиссия снова предлагает нам взять в долг — на этот раз совместный долг, который ляжет бременем на плечи будущих поколений», — подчеркнул Орбан.

По его словам, Венгрия не намерена принимать на себя обязательства в рамках этой инициативы. «Мы дадим незамедлительный и недвусмысленный ответ Брюсселю — от имени Будапешта», — заявил премьер, не уточнив пока конкретных шагов, но намекнув на возможное блокирование предложения на уровне Совета ЕС.

Инициатива о выделении 135 млрд евро, озвученная Еврокомиссией как часть долгосрочного пакета поддержки Украины, предполагает, в том числе, перераспределение средств от замороженных активов ЦБ РФ и выпуск новых облигаций. Однако ряд стран — в первую очередь те, где действуют строгие бюджетные ограничения (например, Германия и Нидерланды), — также выражают сомнения в технической и политической реализуемости плана.

Реакция Будапешта может осложнить согласование пакета, поскольку для принятия решений по финансированию требуется единогласие всех 27 стран-членов.