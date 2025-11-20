Путин подписал закон об обязательном целевом договоре для ординаторов и наставничестве для молодых врачей

Президент России Владимир Путин 17 ноября подписал федеральный закон, вносящий значительные изменения в систему подготовки медицинских кадров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым нормам, все граждане, поступившие в ординатуру, обязаны заключить договор о целевом обучении до прохождения итоговой аттестации — независимо от источника финансирования. Это касается как обучающихся за счёт федерального, регионального или муниципального бюджета, так и тех, кто зачислен в рамках квоты на целевое обучение, но с кем заказчик (например, больница или регион) по каким-либо причинам отказался оформлять договор.

Цель нововведения — повысить предсказуемость кадрового обеспечения здравоохранения и снизить отток врачей из бюджетного сектора сразу после окончания ординатуры.

Кроме того, закон впервые вводит институт обязательного наставничества для молодых специалистов. В течение до трёх лет после прохождения первичной аккредитации новоиспечённые врачи будут получать поддержку от опытных коллег — как в профессиональных, так и в организационно-адаптационных вопросах.

Эксперты отмечают, что мера направлена на повышение качества медицинской помощи, снижение профессионального выгорания среди выпускников и укрепление преемственности в отрасли — особенно в условиях дефицита кадров в регионах.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.