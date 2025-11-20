Россотрудничество расширяет сеть «Русских домов» в Африке

Россотрудничество активно наращивает присутствие на Африканском континенте через расширение сети «Русских домов» и партнёрских культурно-образовательных центров. Об этом заявил руководитель агентства Евгений Примаков на полях международной конференции по обеспечению продовольственного суверенитета африканских стран.

По его словам, уже принято решение президента РФ об открытии официального Русского дома — российского культурного центра — в Анголе. Проработка аналогичного проекта ведётся и для Мали, где открытие центра находится на «довольно высокой стадии согласования».

Помимо государственных учреждений, Россотрудничество развивает сеть партнёрских «Русских домов» — центров, создаваемых совместно с местными организациями на основе соглашений. На сегодняшний день таких партнёрских структур насчитывается более 24, при этом две трети из них функционируют именно в Африке.

«Это важный инструмент мягкой силы, — отметил Примаков. — Через культурные, образовательные и научные проекты мы укрепляем доверие, поддерживаем русский язык и расширяем гуманитарное взаимодействие с африканскими странами».

Усиление присутствия в регионе происходит на фоне роста политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между Россией и африканскими государствами, включая совместные инициативы в сфере образования, сельского хозяйства и цифровых технологий.