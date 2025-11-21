«АвтоВАЗ» ожидает падения продаж Lada в 2025 году почти на четверть

В 2025 году «АвтоВАЗ» планирует реализовать 370 тыс. автомобилей Lada, включая экспорт, из которых около 350 тыс. придутся на внутренний рынок. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах форума «Транспорт России».

Если прогноз оправдается, продажи Lada снизятся на ~23% по сравнению с 2024 годом, когда в России было реализовано 459 тыс. автомобилей марки — лучший результат за последние семь лет.

По словам Соколова, весь авторынок РФ в 2025 году, по текущим оценкам, составит около 1,4 млн новых легковых автомобилей. Ранее звучала более пессимистичная цифра — 1,3 млн, но осенний всплеск продаж добавил порядка 100 тыс. машин, в основном за счёт импорта.

«Это ничего не дает нам ни с точки зрения локализации, ни с точки зрения технологического суверенитета», — подчеркнул глава «АвтоВАЗа».

Он также отметил, что в 2025 году рынок в целом ведёт себя вяло, за исключением октября, когда спрос временно вырос на фоне анонса индексации утилизационного сбора. Однако эффект коснулся преимущественно китайских брендов и автомобилей, поставляемых через параллельный импорт.

«Продажи автомобилей Lada весь год оставались на относительно низком уровне», — резюмировал Соколов. Аналитики связывают ожидаемое падение с усилением конкуренции на фоне роста импорта, а также с ограниченной производственной гибкостью «АвтоВАЗа» в условиях высокой загрузки мощностей в 2024 году и замедления роста господдержки.