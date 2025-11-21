Казахстан приостановил участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе

17 ноября 2025 года вступил в силу указ Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ официально подписан главой государства, и с указанной даты Казахстан временно прекращает выполнение обязательств по соглашению.

ДОВСЕ был подписан в Париже в ноябре 1990 года как важный элемент послевоенной системы европейской безопасности. Его участниками стали 28 стран — в том числе 16 государств — членов НАТО и 6 стран из числа бывших участников Организации Варшавского договора, включая СССР. Договор устанавливал строгие количественные лимиты на основные виды вооружений в зоне от Атлантики до Уральских гор: боевые танки, бронемашины, артиллерию калибра 100 мм и выше, боевые самолёты и ударные вертолёты.

Решение Казахстана последовало на фоне общей дестабилизации договорного режима после выхода из ДОВСЕ ряда государств, включая Россию (с февраля 2023 года) и НАТО-участников. Астана подчеркивает, что приостановка носит временный характер и направлена на обеспечение национальных интересов в изменившихся геополитических условиях.

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что страна остаётся приверженной принципам доверия и транспарентности в военной сфере и сохраняет возможность возобновления участия в договоре при восстановлении его эффективности и универсальности.