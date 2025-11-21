Китай резко нарастил закупки российского рапсового масла

За январь–октябрь 2025 года Китай импортировал из России 1 млн тонн рапсового масла на сумму свыше $1 млрд, что на 20% больше по объёму и на 30% — по стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (845 тыс. тонн на $833 млн). Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Россия укрепила позиции крупнейшего поставщика рапсового масла в Китай в стоимостном выражении. На втором месте — Белоруссия ($243 млн), на третьем — ОАЭ ($230 млн). Общий объём китайского импорта рапсового масла за 10 месяцев составил $1,86 млрд, при этом доля России превысила 53% от общего объёма.

Эксперты отмечают, что рост импорта обусловлен как увеличением объёмов производства рапсового масла в России, так и расширением экспортной инфраструктуры — включая переработку семян рапса в портовых и приграничных регионах. Высокая добавленная стоимость растительного масла по сравнению с сырьём (семенами) способствует росту экспортной выручки даже при умеренном росте физических объёмов.

Также отмечается, что китайские покупатели всё чаще предпочитают российское масло благодаря его конкурентоспособной цене, стабильности поставок и соответствию требованиям пищевой безопасности.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост российского экспорта в 2026 году — в том числе за счёт расширения рынка в другие страны Азии, включая Индию и Вьетнам, где растёт спрос на недорогие растительные масла.