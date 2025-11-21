Телеком-операторы обвинили «Вымпелком» в нарушении рыночного баланса

«Коммерсантъ» ознакомился с коллективным письмом «МегаФона», МТС и Т2 (бренд «Теле2») на имя руководства ПАО «Вымпелком» (бренд Beeline), в котором три крупнейших оператора связи выразили резкую озабоченность новыми маркетинговыми инициативами конкурента.

Поводом для обращения стала запущенная Beeline акция для новых клиентов, переезжающих к ним по системе переноса номера (MNP): им предлагается бессрочная скидка 50% на тарифы. По мнению авторов письма, такая практика нарушает «взаимовыгодный баланс интересов» на рынке телекоммуникаций и направлена «на причинение убытков» другим операторам.

Ключевой механизм риска — система интерконнекта, по которой операторы компенсируют друг другу расходы на завершение входящих вызовов. Текущая средняя ставка — около 1 рубля за минуту. При сохранении прежних объёмов трафика, но резком росте числа абонентов Beeline (благодаря выгодному предложению), другие операторы могут столкнуться с увеличением исходящего трафика в сторону Beeline, что повлечёт рост расходов на интерконнект без адекватной компенсации.

В письме тройка операторов требует от «Вымпелкома» незамедлительно прекратить акцию, предупреждая о готовности обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и в суд. В качестве прецедента приводится решение ФАС 2011 года, когда нарушением признана была акция МТС «Бонус за входящие», поощрявшая подключение к оператору именно за счёт роста объёма входящих звонков.

В ФАС «Ъ» сообщили, что ведомство готово рассмотреть жалобы и «при наличии оснований» примет соответствующие меры.

В свою очередь, «Вымпелком» отказался сворачивать акцию. Представители компании заявили, что инициатива «опирается на уже зарекомендовавшие себя рыночные практики» и сопоставима с банковскими программами кешбэка: клиент получает выгоду за переход — без искажения стоимости услуг для других участников рынка. По их оценке, акция стимулирует конкуренцию и расширяет выбор потребителей.

Эксперты отмечают, что ситуация поднимает системный вопрос: где проходит грань между добросовестной маркетинговой конкуренцией и недобросовестным привлечением клиентов, создающим дисбаланс в инфраструктурных взаиморасчётах. Решение по делу может повлиять на форматы будущих тарифных и лояльностных программ на всем телеком-рынке.