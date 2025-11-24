Путин и Эрдоган обсудили урегулирование украинского конфликта

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным аспектам урегулирования украинского конфликта. Как отмечается в официальном заявлении, Эрдоган подтвердил готовность Турции и впредь способствовать возобновлению переговорного процесса, в том числе путём предоставления стамбульской площадки для диалога.

Также президент Турции поделился впечатлениями от участия в саммите G20 в Йоханнесбурге, в частности — по итогам встреч с главами ряда стран-участниц форума.

Ранее Эрдоган объявил о планах провести телефонный разговор с Путиным именно 24 ноября. В Кремле эти планы подтвердили заранее, не уточняя деталей повестки дня до завершения переговоров.