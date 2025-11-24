Рост наличных в обращении подскочил в пять раз

Объём наличных денег в обращении в России в третьем квартале 2025 года (июль–сентябрь) увеличился на 659 млрд рублей — почти в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее (137 млрд рублей). Такие данные приводит Центробанк, их изучило издание «Известия».

Последний раз столь существенный рост наблюдался в 2022 году, когда на фоне внешних экономических шоков россияне массово переводили средства из безналичной формы в наличную.

В ЦБ ранее объясняли повышенный спрос на кэш частичными перебоями с интернет-соединением в отдельных регионах, что временно затрудняло доступ к онлайн-банкингу и безналичным платежам. В связи с этим «Известия» направили в регулятор запрос о возможных рисках, связанных с ростом доли наличного оборота.

Однако крупные банки — Газпромбанк, ПСБ, «Дом.рф» и Абсолют Банк — не зафиксировали аномального всплеска операций по снятию наличных в третьем квартале. По их оценке, динамика 2025 года остаётся в пределах сезонных колебаний. В отличие от пандемийного 2020 и кризисного 2022 годов, серьёзных скачков спроса на кэш не было.

Эксперты предполагают, что рост оборота наличных связан в первую очередь не с новыми снятиями, а с продолжительным удержанием ранее снятых средств «на руках». Так, многие граждане, снявшие деньги летом на отпускные и дачные расходы, не вернули их обратно на счета осенью. Вместо этого эти средства активно циркулируют в экономике: попадают в розничную торговлю, а затем через инкассацию — в банковскую систему.

Таким образом, увеличение объёма наличных в обращении отражает усиление оборота уже существующей наличной массы, а не массовый отток с банковских счетов.