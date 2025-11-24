Тринадцать вузов получат по 830 млн рублей в рамках программы «Приоритет 2030»

В 2026 году государственную поддержку по программе «Приоритет 2030» получат 106 российских вузов — об этом стало известно после итогов отбора, проведённого Минобрнауки. Общая сумма грантов составит около 26,8 млрд рублей, в том числе 13 университетов будут профинансированы по максимальной ставке — по 830 млн рублей каждый.

Как выяснил «Коммерсантъ», распределение грантов прошло по обновлённым правилам, действующим уже второй год подряд: ключевым критерием стал вклад вузов в реализацию «стратегических проектов, направленных на технологическое лидерство». В отборе участвовали 141 университет из 56 регионов, которые с 12 по 18 ноября представляли экспертному жюри свои программы развития. По итогам оценки 35 вузов получили статус кандидатов и смогут претендовать на гранты в 2027 году.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что новый подход стимулирует вузы выдвигать амбициозные, самостоятельные инициативы, а не ограничиваться исполнением шаблонных задач «по указке сверху». Акцент на технологическое развитие — в области ИИ, квантовых вычислений, биотехнологий, новых материалов и др. — делает программу более ориентированной на реальный вклад в национальные приоритеты.

Программа «Приоритет 2030», запущенная в 2021 году, остаётся ключевым инструментом модернизации высшего образования в России. Её цель — сформировать сеть конкурентоспособных университетов, способных генерировать прорывные решения и готовить кадры для инновационной экономики.