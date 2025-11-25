В Telegram cтартовал Gift Fest — крупнейший новогодний фестиваль подарков с призовым фондом 35 млн рублей

В Telegram 25 ноября стартовал Gift Fest, масштабное новогоднее событие и крупнейший фестиваль подарков. Организаторы объявили о розыгрыше более 100 000 призов общей стоимостью 35 000 000 рублей.

В социальных сетях Gift Fest называют главным новогодним событием в Telegram — с регулярными розыгрышами подарков: гаджеты, цифровое золотое, токенизированные акции и уникальные Telegram Gifts. Главные призы фестиваля: iPhones и Airpods, а также Plush Pepe из самой дорогой коллекции Telegram Gifts.



Партнеры фестиваля Кошелёк в Telegram, Mr. Freeman, Catizen, DOGS, Twinby, STON.fi, Getgems, Playdeck, Tribute и другие известные бренды.

Когда проходит Gift Fest

Старт Gift Fest: 25 ноября 2025 года

Финальная новогодний розыгрыш: 29 декабря 2025 года

До конца года участники смогут каждый день выполнять задания и прокачивать свой уровень в игре, получая шанс на крупные призы в финальном розыгрыше 29 декабря.

В рамках фестиваля также проходят специальные партнерские дни, в которых проводятся розыгрыши среди тех, кто активно выполняет задания.

100 000 подарков в призовом фонде:

iPhone 17 Pro Max и iPhone Air

AirPods 4

Стейблкоины USDT

Токенизированные акции Nvidia, Tesla и других компаний

Токены Catizen, DOGS, STON.fi и другие

Telegram Stars

Telegram Gifts стоимостью от 500 до 10 000 рублей

Главный приз — Plush Pepe (стоимостью более $8300)

Какие Telegram Gifts можно выиграть

На фестивале участников ждут розыгрыши подарков из множества коллекций Telegram Gifts — их уже около 134! А главный приз финального розыгрыша — эксклюзивный подарок из легендарной коллекции Plush Pepe.



В декабре 2024 Plush Pepe стартовала с цены $30. В ноябре 2025 минимальная стоимость одного предмета из этой коллекции превысила $8300.

Как принять участие

Принять участие может каждый пользователь Telegram — достаточно открыть мини-приложение по ссылке в официальных каналах проекта.

Все правила и условия участия доступны на официальном Telegram-канале фестиваля.

Что такое Telegram Gifts

Telegram Gifts — это цифровые подарки внутри Telegram, которые можно покупать, продавать за внутреннюю валюту Telegram Stars, дарить друзьям или прокачать до статуса Collectible Gifts. Они превращают общение в игру, позволяют коллекционировать уникальные предметы и становятся новым способом выразить себя онлайн.

За год объём продаж Telegram Gifts достиг $292 млн.

Механика участия

Участники объединяют внутриигровые подарки, повторяющие вид Telegram Gifts, повышая свой уровень и открывая доступ к более ценным розыгрышам. Механика напоминает игру 2048: соединяйте одинаковые элементы, используйте возможности free-to-play и продвигайтесь вперёд.

Чем выше ваш уровень, тем более ценные розыгрыши становятся доступны.

Партнёрские дни

В течение фестиваля проходят специальные дни, когда участники выполняют бонусные задания и получают шанс выиграть призы от партнёров фестиваля.

Финальный розыгрыш

Главный розыгрыш состоится 29 декабря в формате онлайн-трансляции, где будут разыграны самые крупные и ценные призы.

Gift Fest - Официальный канал проекта в Telegram.