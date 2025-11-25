В Telegram cтартовал Gift Fest — крупнейший новогодний фестиваль подарков с призовым фондом 35 млн рублей

В Telegram 25 ноября стартовал Gift Fest, масштабное новогоднее событие и крупнейший фестиваль подарков. Организаторы объявили о розыгрыше более 100 000 призов общей стоимостью 35 000 000 рублей.
В социальных сетях Gift Fest называют главным новогодним событием в Telegram — с регулярными розыгрышами подарков: гаджеты, цифровое золотое, токенизированные акции и уникальные Telegram Gifts. Главные призы фестиваля: iPhones и Airpods, а также Plush Pepe из самой дорогой коллекции Telegram Gifts.
Партнеры фестиваля Кошелёк в Telegram, Mr. Freeman, Catizen, DOGS, Twinby, STON.fi, Getgems, Playdeck, Tribute и другие известные бренды.
Когда проходит Gift Fest
- Старт Gift Fest: 25 ноября 2025 года
- Финальная новогодний розыгрыш: 29 декабря 2025 года
До конца года участники смогут каждый день выполнять задания и прокачивать свой уровень в игре, получая шанс на крупные призы в финальном розыгрыше 29 декабря.
В рамках фестиваля также проходят специальные партнерские дни, в которых проводятся розыгрыши среди тех, кто активно выполняет задания.
100 000 подарков в призовом фонде:
- iPhone 17 Pro Max и iPhone Air
- AirPods 4
- Стейблкоины USDT
- Токенизированные акции Nvidia, Tesla и других компаний
- Токены Catizen, DOGS, STON.fi и другие
- Telegram Stars
- Telegram Gifts стоимостью от 500 до 10 000 рублей
- Главный приз — Plush Pepe (стоимостью более $8300)
Какие Telegram Gifts можно выиграть
На фестивале участников ждут розыгрыши подарков из множества коллекций Telegram Gifts — их уже около 134! А главный приз финального розыгрыша — эксклюзивный подарок из легендарной коллекции Plush Pepe.
В декабре 2024 Plush Pepe стартовала с цены $30. В ноябре 2025 минимальная стоимость одного предмета из этой коллекции превысила $8300.
Как принять участие
Принять участие может каждый пользователь Telegram — достаточно открыть мини-приложение по ссылке в официальных каналах проекта.
Все правила и условия участия доступны на официальном Telegram-канале фестиваля.
Что такое Telegram Gifts
Telegram Gifts — это цифровые подарки внутри Telegram, которые можно покупать, продавать за внутреннюю валюту Telegram Stars, дарить друзьям или прокачать до статуса Collectible Gifts. Они превращают общение в игру, позволяют коллекционировать уникальные предметы и становятся новым способом выразить себя онлайн.
За год объём продаж Telegram Gifts достиг $292 млн.
Механика участия
Участники объединяют внутриигровые подарки, повторяющие вид Telegram Gifts, повышая свой уровень и открывая доступ к более ценным розыгрышам. Механика напоминает игру 2048: соединяйте одинаковые элементы, используйте возможности free-to-play и продвигайтесь вперёд.
Чем выше ваш уровень, тем более ценные розыгрыши становятся доступны.
Партнёрские дни
В течение фестиваля проходят специальные дни, когда участники выполняют бонусные задания и получают шанс выиграть призы от партнёров фестиваля.
Финальный розыгрыш
Главный розыгрыш состоится 29 декабря в формате онлайн-трансляции, где будут разыграны самые крупные и ценные призы.
Gift Fest - Официальный канал проекта в Telegram.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»