Минтранс предложил штрафовать нарушителей по биометрии

Министерство транспорта РФ разработало законопроект, предусматривающий автоматическое привлечение к административной ответственности за нарушения на железнодорожной инфраструктуре с использованием видеонаблюдения и биометрических данных. Документ, вносящий поправки в законы «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте», опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно инициативе, камеры видеонаблюдения смогут фиксировать нарушения (например, переход железнодорожных путей в неустановленных местах, нахождение в охранной зоне), а биометрические системы — идентифицировать личность нарушителя без его согласия. Штрафы будут выписываться автоматически.
В пояснительной записке Минтранс отмечает, что такая мера «станет эффективным инструментом предотвращения правонарушений ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое нарушение». Главная цель — снижение смертности на железных дорогах: по статистике, ежегодно на ЖД-путях в России гибнут тысячи человек, большинство — в результате неосторожного поведения.
Однако инициатива вызвала вопросы у профильных ведомств.
Центр биометрических технологий (ЦБТ) официально опроверг техническую возможность использования Единой биометрической системы (ЕБС) для целей автоматического штрафования — система изначально предназначена для оказания госуслуг и финансовых операций и не интегрирована с транспортными видеосистемами.
Минцифры России также заявило, что проект не поступал на межведомственное согласование, что ставит под сомнение готовность решения к практической реализации.
Эксперты отмечают потенциальные риски нарушения конституционных прав граждан: автоматическая идентификация без согласия может противоречить принципам пропорциональности и необходимости вмешательства в частную жизнь. Обсуждение законопроекта продолжается — общественная экспертиза на портале регуляторных инициатив открыта до 26 декабря 2025 года.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»