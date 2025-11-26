Минтранс предложил штрафовать нарушителей по биометрии

Министерство транспорта РФ разработало законопроект, предусматривающий автоматическое привлечение к административной ответственности за нарушения на железнодорожной инфраструктуре с использованием видеонаблюдения и биометрических данных. Документ, вносящий поправки в законы «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте», опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, камеры видеонаблюдения смогут фиксировать нарушения (например, переход железнодорожных путей в неустановленных местах, нахождение в охранной зоне), а биометрические системы — идентифицировать личность нарушителя без его согласия. Штрафы будут выписываться автоматически.

В пояснительной записке Минтранс отмечает, что такая мера «станет эффективным инструментом предотвращения правонарушений ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое нарушение». Главная цель — снижение смертности на железных дорогах: по статистике, ежегодно на ЖД-путях в России гибнут тысячи человек, большинство — в результате неосторожного поведения.

Однако инициатива вызвала вопросы у профильных ведомств.

Центр биометрических технологий (ЦБТ) официально опроверг техническую возможность использования Единой биометрической системы (ЕБС) для целей автоматического штрафования — система изначально предназначена для оказания госуслуг и финансовых операций и не интегрирована с транспортными видеосистемами.

Минцифры России также заявило, что проект не поступал на межведомственное согласование, что ставит под сомнение готовность решения к практической реализации.

Эксперты отмечают потенциальные риски нарушения конституционных прав граждан: автоматическая идентификация без согласия может противоречить принципам пропорциональности и необходимости вмешательства в частную жизнь. Обсуждение законопроекта продолжается — общественная экспертиза на портале регуляторных инициатив открыта до 26 декабря 2025 года.