Около 3 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года

С начала 2025 года специалисты комплекса городского хозяйства столицы выполнили около 3 миллионов лабораторных и инструментальных исследований качества питьевой воды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, ежедневно город потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, а общая протяжённость водопроводных сетей столицы составляет порядка 13 тысяч километров. Такая масштабная инфраструктура требует непрерывного мониторинга и оперативного реагирования на любые отклонения.

«Эти 3 миллиона анализов в очередной раз подтвердили: вода, поступающая в краны москвичей, полностью соответствует санитарным и экологическим нормативам», — подчеркнул Бирюков.

Контроль осуществляется на всех этапах водоснабжения:

на источниках водозабора,

на станциях водоподготовки,

в распределительной сети, включая точки потребления.

Вода анализируется по 200 физико-химическим и микробиологическим параметрам — это максимально возможный перечень по действующим стандартам. Автоматизированные анализаторы работают в круглосуточном режиме, непрерывно фиксируя такие ключевые показатели, как мутность, цветность, содержание железа, марганца, органических веществ, остаточного хлора и другие.

Все данные в реальном времени поступают в единую информационную систему управления качеством воды, что позволяет специалистам оперативно корректировать технологические режимы очистки, при необходимости задействуя дополнительные ступени обработки.

«Инвестиции в модернизацию систем мониторинга и подготовки воды позволяют Москве оставаться в числе мировых лидеров по качеству питьевой воды, — отметил Бирюков. — Наша задача — не просто соответствовать нормам, а обеспечивать максимальный комфорт и безопасность для жителей».