Российская компания Neiry представила первых в мире голубей-биодронов с нейроинтерфейсом

Российская компания Neiry анонсировала разработку принципиально нового типа беспилотных систем — биодронов на базе домашних голубей, оснащённых нейроинтерфейсом. По заявлению разработчиков, первые полётные испытания уже успешно завершены.

Суть технологии заключается в миниатюрном имплантате: в определённые зоны мозга птицы вводятся тонкие электроды, соединённые с компактным стимулятором, размещённым в лёгком «рюкзаке» на спине голубя. Оператор задаёт маршрут через наземный контроллер, после чего стимулятор подаёт слабые электрические импульсы, активирующие участки мозга, отвечающие за ориентацию и мотивацию. Как подчёркивают в Neiry, птица не «управляется насильно», а самостоятельно формирует желание следовать заданному маршруту — эффект достигается за счёт точечной нейромодуляции.

По оценке компании, стоимость одного биодрона сопоставима с ценой коммерческих дронов среднего класса. При этом его ключевое преимущество — энергоэффективность: голубь способен преодолевать сотни километров без подзарядки, в отличие от электрических дронов, ограниченных, как правило, 30–60 минутами полёта.

Потенциальные области применения — удалённый мониторинг критически важной инфраструктуры: линий электропередачи, газораспределительных станций, трубопроводов и труднодоступных объектов, особенно в условиях, где использование традиционных БПЛА затруднено (например, из-за ограничений по шуму, энергопотреблению или необходимости длительного пребывания в воздухе).

Neiry отмечает, что разработка ведётся в рамках этических стандартов: птицы проходят ветеринарный контроль, процедура имплантации соответствует международным протоколам по обращению с животными, а эксплуатационный срок биодрона ограничен сроком естественной активной жизни голубя.

Компания ведёт переговоры с профильными ведомствами о возможном внедрении технологии в рамках пилотных проектов по инфраструктурному мониторингу.

— Это не замена дронам — это новый инструмент для задач, где важны автономность, скрытность и выносливость, — заявил представитель Neiry. — Природа сотни миллионов лет оптимизировала полёт. Мы лишь научились «говорить» с ней на одном языке.