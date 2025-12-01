На поддержку автопрома с 2022 года выделено почти 260 млрд рублей — Минпромторг

С 2022 года на поддержку автомобильной промышленности из федерального бюджета направлено около 260 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов (ТАСС). Это масштабное финансирование стало ответом на системные вызовы, связанные с уходом ведущих иностранных автопроизводителей, санкционным давлением и необходимостью импортозамещения.

Из общей суммы около 140 млрд рублей (более 50%) пришлось на программы льготного автокредитования и лизинга — ключевые инструменты стимулирования спроса в условиях резкого падения продаж. Среди них — такие меры, как:

-программа «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»,

-льготный лизинг для малого и среднего бизнеса,

-господдержка для покупки автомобилей российской сборки (включая модели новых игроков — «Газель NEXT», «Москвич», Haval, Chery и др.).

Остальные средства были распределены на:

-субсидирование НИОКР — для разработки новых моделей и компонентов (в т.ч. электромобилей и гибридов),

-гранты на реинжиниринг — модернизацию производств под выпуск локализованных автомобилей,

-программы Фонда развития промышленности (ФРП) — в том числе льготные займы под 1–5% годовых,

-меры поддержки спроса — включая компенсации дилерам и льготы для корпоративных закупок.

По словам Алиханова, совокупный эффект позволил не только сохранить ключевые производственные мощности, но и увеличить долю локализации — по отдельным моделям она достигла 70–80%. В 2024–2025 гг. наблюдался рост выпуска легковых автомобилей на фоне падения импорта, а в сегменте коммерческого транспорта — «ГАЗ» и «КАМАЗ» нарастили объёмы на 25–40%.

Тем не менее, эксперты отмечают: несмотря на успехи, перед отраслью остаются вызовы — от дефицита компетенций в разработке электроники и АКБ до зависимости от китайских поставок комплектующих. В этой связи новые правила утильсбора (вступившие в силу 1 декабря) и дальнейшая господдержка рассматриваются как инструменты для стимулирования глубокой локализации и технологического суверенитета автопрома.