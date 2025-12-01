С 1 декабря пенсии для 80-летних и инвалидов I группы вырастут вдвое

С 1 декабря 2025 года в России вступило в силу значительное повышение социальной поддержки для двух категорий граждан:

-тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет,

-и тех, кому в ноябре была установлена I группа инвалидности.

Для них фиксированная выплата к страховой пенсии (ранее — 8 908 руб.) увеличена вдвое — до 17 815 рублей. Это означает, что ежемесячная пенсия таких граждан автоматически вырастет на 8 907 рублей, без необходимости подавать заявления или обращаться в Пенсионный фонд.

Перерасчёт производится автоматически — на основании данных ПФР.

Если человек уже получил удвоенную фиксированную выплату, например, при назначении I группы инвалидности, повторное увеличение по достижении 80 лет не производится (так как выплата не суммируется, а устанавливается в максимальном размере один раз).

Помимо этого, указанным категориям граждан полагается надбавка за уход:

1 314 руб. — к страховой пенсии,

1 377 руб. — к государственной пенсии.

Эта доплата также начисляется автоматически с декабря для тех, кто приобрёл право на неё в ноябре.

Таким образом, общая прибавка в декабре для новопенсионеров из этих категорий может составить до 19 192 рублей (17 815 + 1 377) — в зависимости от вида пенсии.

Это решение — часть системных мер по укреплению социальной поддержки старшего поколения в условиях старения населения и повышения средней продолжительности жизни. Оно затронет десятки тысяч россиян ежемесячно, поскольку ежегодно около 1,5 млн человек достигают 80-летнего возраста.