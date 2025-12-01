С 1 декабря в России вступил в силу новый порядок расчёта утилизационного сбора

С 1 декабря 2025 года в России начал действовать обновлённый механизм расчёта утилизационного сбора (утильсбора) на легковые автомобили. Главное изменение — отмена единых фиксированных ставок для физических лиц и переход к дифференцированной системе, зависящей от характеристик транспортного средства.

Раньше физлица платили:

3,4 тыс. руб. — за новый автомобиль (до 3 лет),

5,2 тыс. руб. — за подержанный (старше 3 лет),

независимо от объёма, мощности или типа двигателя.

Теперь:

Базовая ставка рассчитывается по типу и объёму двигателя (бензин/дизель, см³),

Коэффициент формируется по прогрессивной шкале в зависимости от мощности (в л.с.).

Поворотный порог — 160 л.с.

Автомобили мощностью свыше 160 л.с. теперь облагаются по коммерческим ставкам, которые могут достигать сотен тысяч рублей. Как пояснил владелец сети «Альянс Тракс» Алексей Иванов, популярные китайские и европейские модели с моторами 160–200 л.с. могут стать дороже на 750 тыс.–2 млн руб. за счёт резкого роста утильсбора.

В то же время льготные ставки сохраняются для машин до 160 л.с. — по оценкам эксперта, на такие авто приходится около 90% автопарка в России. Это смягчает общий эффект нововведения для большинства потребителей.

Цели реформы, по мнению экспертов:

Закрытие «серых» схем, когда автомобили ввозились физлицами якобы «для личного пользования», но фактически шли на коммерческую перепродажу (без уплаты НДС и по заниженным ставкам утильсбора);

Стимулирование локализации производства: автопроизводители, собирающие машины в РФ, могут получить льготы или освобождение от сбора, особенно в рамках специнвестконтрактов (СПИК).

Новые правила усиливают регуляторное давление на параллельный импорт и создают дополнительные барьеры для «серых» дилеров, одновременно поддерживая официальных импортёров и локальных производителей — в условиях, когда доля иномарок в продажах продолжает расти, но доля локального производства остаётся стратегическим приоритетом государства.