Экспорт российской пшеницы в ноябре достиг рекордных 5,5 млн тонн

В ноябре 2025 года экспорт пшеницы из России составил 5,5 млн тонн — это рекордный объём для данного месяца за всю историю наблюдений. Такие предварительные данные представил аналитический центр «Русагротранс» агентству «Интерфакс». Ранее эксперты прогнозировали отгрузки на уровне 5,3 млн тонн.

Рекорд стал возможен благодаря высокой логистической готовности портов, активным закупкам со стороны традиционных партнёров и конкурентоспособным ценам на российское зерно.

По оценкам центра, декабрьский экспорт пшеницы также останется на высоком уровне — около 4,3 млн тонн, что превысит показатель декабря 2024 года (4,15 млн тонн) и средний пятилетний результат (4 млн тонн). Такой прогноз основан на данных о заявленных подходах судов в порты в начале месяца.

Цены стабильны, несмотря на колебания у конкурентов

На минувшей неделе стоимость российской пшеницы (протеин 12,5%) с поставкой в декабре сохранилась на уровне $227–228 за тонну (FOB Новороссийск). На фоне этого:

французская пшеница подорожала на $2 — до $227/т,

румынская — снизилась на $2, до $232/т,

украинская — на $1, до $229/т,

американская выросла на $1, до $237/т,

аргентинская осталась без изменений — $209/т.

Крупные контракты подтверждают спрос

К ключевым событиям на рынке в конце ноября отнесены:

закупка 300 тыс. тонн российской пшеницы турецкой госкомпанией TMO 26 ноября без тендера — предположительно по $250–251/т (C&F) с поставкой в декабре. Пересчёт в FOB Новороссийск даёт $227–228/т, что полностью соответствует текущим рыночным условиям;

тунисская закупка 75 тыс. тонн ячменя 28 ноября по $268,42–269,58/т (C&F) (поставка 5–25 января), что эквивалентно $231–233/т FOB Новороссийск.

Эксперты «Русагротранса» отмечают, что устойчивый экспортный спрос при стабильных ценах свидетельствует о сохранении конкурентных позиций российского зерна на мировом рынке, несмотря на усиливающуюся конкуренцию и геополитические ограничения.