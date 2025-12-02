Politico: США готовы вернуть России замороженные активы при условии заключения мирного соглашения по Украине

Власти США намерены вернуть России замороженные за рубежом активы в случае достижения договорённостей о прекращении украинского конфликта. Об этом 2 декабря сообщила газета Politico со ссылкой на двух источников среди европейских дипломатов.

Согласно информации издания, летом этого года в ходе визита спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана в Вашингтон представители американской администрации «недвусмысленно заявили», что считают возврат замороженных средств возможным и необходимым этапом реализации мирного урегулирования.

Речь идёт о примерно $300 млрд российских валютных резервов, заблокированных после начала специальной военной операции в 2022 году, в первую очередь — о доходах от их размещения, уже частично перераспределённых на поддержку Украины.

Politico уточняет, что американская стратегия предполагает использование $100 млрд из замороженных активов на восстановление Украины под руководством США. Оставшиеся средства, по замыслу Вашингтона, должны быть задействованы в рамках двустороннего «механизма Россия — США», детали которого пока не раскрываются.

Этот подход контрастирует с рядом позиций в Европе. Так, 1 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что некоторые страны Евросоюза выступают против создания совместных финансовых инструментов (например, общего долга) для поддержки Киева. В то же время она назвала репарационный кредит — с привлечением будущих российских выплат — «наиболее жизнеспособным решением», поскольку двусторонние взносы стран-доноров уже не покрывают растущих потребностей Украины.

Эксперты отмечают, что публикация Politico появляется на фоне активизации дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном: 2 декабря в Москве ожидается прибытие команды, разработавшей мирную инициативу Дональда Трампа по Ближнему Востоку, а спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже находится в столице для встречи с руководством РФ.