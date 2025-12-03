Банк России запустит регулирование крипторынка в 2026 году

Банк России планирует завершить разработку правового регулирования торговли криптовалютами в 2026 году. Новый режим предполагает создание полноценного института посредничества, включающего брокеров, депозитарии и обязательное лицензирование деятельности с криптоактивами. Об этом в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» сообщил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

По его словам, брокер «ВТБ Мои Инвестиции» намерен участвовать в новом регулируемом сегменте и получить соответствующую лицензию ЦБ для оказания клиентам услуг по покупке криптовалюты и криптоинструментов.

«Мы, конечно, себя здесь видим и считаем, что это будет полезно: уже сложилась инфраструктура, есть большое количество клиентов, и кажется, что таким образом реализовать этот продукт и процесс будет наиболее быстро, просто и прозрачно для регулятора», — заявил Яцков в интервью «РБК Инвестициям».

Новое регулирование, по замыслу ЦБ, должно вытеснить «серый» рынок: все операции с криптоактивами будут проходить исключительно через лицензированных финансовых посредников. Компании, не получившие разрешение, будут признаны нелегальными; административная и уголовная ответственность за нелицензированный оборот криптовалют вступит в силу с 2027 года.

Сейчас в России доступ к криптоинструментам ограничен: на Мосбирже и СПБ Бирже обращаются только фьючерсы на биткоин и Ethereum, а работать с ними могут лишь квалифицированные инвесторы. В ноябре ЦБ также предложил разрешить «квальным» ПИФам инвестировать в криптоинструменты без прямой поставки валюты (например, через ЗПИФы и ИПИФы).

ВТБ не ожидает «взрывного» роста спроса после легализации, но подчеркивает: интерес клиентов к классу криптоактивов стабильно высок и отражает глобальный тренд.