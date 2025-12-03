Курс доллара упал до минимума за 2,5 года

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на среду, 3 декабря, составил 77,4631, что стало минимумом с 13 мая 2023 года (тогда — 77,2041). По сравнению со вторником (77,7027) американская валюта подешевела на 23,96 копейки. Евро также укрепился: его курс снизился до 89,8514 (–49,24 коп.), юань — до 10,9251 (–3,30 коп.).

Это продолжение тенденции укрепления рубля, наблюдаемой с начала декабря: на Московской бирже вечный фьючерс на доллар (USDRUBF) во вторник опустился до 77,42, а на евро (EURRUBF) — до 90.

Почему рубль укрепляется?

Аналитики называют несколько ключевых факторов:

Высокая ключевая ставка ЦБ (на уровне 21%) делает рублёвые активы привлекательными и ограничивает рост импорта — а значит, снижает спрос на валюту, говорит Александр Шнейдерман («Альфа-Форекс»).

Жёсткий валютный контроль: экспортеры по-прежнему обязаны репатриировать и частично продавать валютную выручку, а Банк России ежедневно продает юани на сумму почти 9 млрд, создавая искусственный профицит на рынке, отмечает Владислав Силаев («Альфа-Капитал»).

Геополитический фон: ожидания результатов встречи спецпосланника Д. Трампа Стивена Уиткоффа с В. Путиным усилили поток капитала в рублёвые активы, добавляет Наталья Мильчакова (Freedom Finance Global).

Также сыграли роль снижение спекулятивной активности после июньских санкций и падение розничного спроса на валюту.

Аналитики ожидают умеренного укрепления рубля в декабре, при базовом сценарии — в диапазоне 77–80 руб. за доллар.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова допускает краткосрочное снижение до 76, а при прогрессе в урегулировании конфликта — долгосрочное укрепление до 70–75 к середине 2026 года. В то же время некоторые эксперты (например, из «БКС Мир инвестиций») предупреждают о рисках ослабления рубля в 2025 году — до 85 за доллар, если сократится валютная выручка нефтегазового сектора.

