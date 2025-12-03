Металлурги повышают цены на лом в условиях острого дефицита сырья

В ноябре на российском рынке металлолома зафиксирован значительный рост цен: основные потребители — крупные металлургические холдинги — повысили закупочные цены на 1 тыс. руб./т на фоне всплеска спроса и локального дефицита сырья. Как следует из обзора аналитического агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), стоимость лома марки 3А по итогам месяца выросла на 4–8% в зависимости от региона (условия поставки CPT, ж/д транспорт).

Наибольший рост отмечен на Урале — до 22,57 тыс. руб./т, в Центральной России — до 21,7 тыс. руб./т, на Юге — до 21,98 тыс. руб./т. При этом рейтинговое агентство «Русмет» оценивает среднюю цену лома на конец ноября в 17 тыс. руб./т (условия FCA, без НДС и ж/д тарифа), что на 16,7% выше показателя начала месяца.

Эксперты связывают рост цен с резким усилением закупочной активности ключевых игроков после продолжительного спада.

«ММК весь летний период отсутствовал на рынке и лишь в августе вернулся к пополнению запасов. После паузы в сентябре–октябре к закупкам в ноябре снова приступила ТМК», — отметил Александр Шихранов, руководитель направления по рынкам лома MMI.

Однако участники рынка не ожидают устойчивого роста потребления. По их оценкам, текущая волна спроса — скорее краткосрочная реакция на необходимость формирования запасов перед возможными логистическими сложностями и сезонным снижением предложения в декабре–январе. В ряде регионов уже зафиксирован дефицит доступного лома — особенно высококачественных марок, — что усугубляет ценовое давление.

Аналитики предупреждают: если металлурги продолжат наращивать заказы, а поставщики не смогут компенсировать нехватку за счёт импорта или мобилизации вторичных источников (в т.ч. за счёт госсектора), декабрь может стать самым дорогим месяцем для ломозаготовки за последние два года.