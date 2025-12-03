ВТБ спрогнозировал, во что россияне будут вкладывать деньги в 2026 году

Состоятельные россияне всё активнее переходят от «сберегательной» к «инвестиционно-сберегательной» модели: по прогнозу ВТБ, к 2026 году доля инвестиционных инструментов в их портфелях вырастет до 38% — почти в полтора раза по сравнению с 2024 годом (27%). Об этом в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер.

Если в 2024 году в портфелях клиентов Private Banking и программы «Привилегия» преобладали классические пассивы (вклады и депозиты) — 73%, то уже в 2025 году их доля сократилась до 69%, а инвестиционная составляющая подросла до 31%. В 2026-м, по оценкам ВТБ, этот тренд ускорится.

«Благодаря смягчению денежно-кредитной политики мы наблюдаем переход от сберегательной модели на инвестиционно-сберегательную, прежде всего у состоятельных инвесторов», — пояснил Брейтенбихер. Сначала клиенты выбирают «защитные» активы — ОФЗ, золото, ЗПИФы недвижимости, но постепенно интерес смещается и на премиальные инструменты фондового рынка, включая цифровые финансовые активы (ЦФА).

Особую роль в этом сдвиге играет искусственный интеллект: ВТБ прогнозирует, что уже в ближайшем будущем более половины состоятельных инвесторов будут использовать ИИ-инструменты как «второе мнение» для анализа продуктов и оценки альтернативных стратегий.

Этот тренд развивается на фоне замедления роста ставок по вкладам: средняя максимальная ставка в топ-10 банков в ноябре впервые за год выросла — до 15,5% годовых, но ключевая ставка ЦБ остаётся на уровне 21%, делая рублёвые инвестиции всё ещё конкурентоспособными.

