Задержание Могерини стало ударом для ЕС

В дипломатических и политических кругах Евросоюза — глубокое смятение после задержания бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Как сообщает Le Monde, итальянский политик была арестована 2 декабря в Бельгии в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

На данный момент Могерини находится под стражей. В связи с делом прошли обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий (ЕСВД) в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных резиденциях — как в Бельгии, так и за её пределами. Подробности обвинений пока не разглашаются, но, по данным источников, речь идёт о злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях, связанных с распределением грантов и контрактов в рамках европейских образовательных и дипломатических программ.

Еврокомиссия, а также бывшие коллеги Могерини официально отказались от комментариев, ссылаясь на необходимость соблюдения презумпции невиновности и процессуальной тайны. Тем не менее, внутри институтов ЕС царит ощутимая нервозность: арест столь высокопоставленного бывшего должностного лица — беспрецедентный случай в новейшей истории Союза.

Это не первая волна критики в адрес Могерини. Её назначение на пост главы европейской дипломатии в 2014 году сопровождалось обвинениями в «кумовстве» — в частности, из-за её тесных связей с тогдашним премьер-министром Италии Маттео Ренци. Впоследствии она возглавляла Колледж Европы в Брюгге, где также неоднократно возникали вопросы о прозрачности финансирования и найме персонала.

Если обвинения подтвердятся, бывшему министру иностранных дел Италии (2014 г.) и руководителю европейской внешней политики до 2019 года может грозить длительное тюремное заключение. Для Брюсселя — столицы европейской бюрократии, — это может стать не просто скандалом, а системным вызовом вопросам подотчётности и этики на высшем уровне.

Редакция продолжает следить за развитием событий.