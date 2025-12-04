5 идей для бизнеса: как использовать ноябрьские распродажи для выгодного импорта к новогоднему сезону

Сезонные акции 11.11 и Черная пятница уже стали неотъемлемой частью B2B-рынка. Производители и крупные дистрибьюторы в этот период предлагают особые условия, что открывает новые возможности для российских компаний — можно не только снизить себестоимость закупок, но и подготовиться к ажиотажу новогодних продаж. Однако добиться успеха способны лишь те, кто грамотно организует процесс закупки и выбирает надежных логистических партнеров. Возможным планом действий поделился Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии».

Планируйте заранее

Низкие цены на распродажах теряют свою ценность, если есть задержки с доставкой. Чтобы все поступило вовремя, критически важно согласовать логистику с датой передачи товаров — желательно закончить все поставки до 25 ноября, уверен Дмитрий Хрущалев. Каждая лишняя неделя на старте может обернуться месяцем ожидания в пути, а значит, вы рискуете пропустить горячий сезон.

Делайте ставку на трендовые категории

Анализируя динамику прошлых лет, эксперты выделяют группы товаров, которые особенно востребованы в декабре: электроника, детские игры, товары для дома, праздничная косметика. Их закупка через распродажи — отличный способ получить конкурентное преимущество.

Оптимизируйте логистические решения

Правильный выбор способа доставки влияет на цену и сроки. Так, авиа — для срочных и легких партий, автотранспорт и контейнерные перевозки — если нужны гибкость и экономия. «Деловые Линии», к примеру, предоставляют услуги «под ключ»: планирование маршрутов, оформление документов, страхование и сопровождение до конечного склада.

Проверяйте поставщиков на благонадежность

Множество предложений во время скидок могут скрывать риски. Предпочитайте тех, кто имеет прозрачную историю на площадках, предоставляет документы и фиксирует условия поставки в договоре. Сомнительный партнер чаще запрашивает 100% предоплату или отказывается фиксировать сроки.

Скоординируйте закупки с логистикой

Закрепляйте объемы и бронируйте логистические мощности заранее. Для этого составляйте регламент по закупкам: анализируйте издержки, оформляйте страхование, закладывайте временные резервы. «Деловые Линии» помогут подобрать оптимальные тарифы и взять на себя оформление на всех этапах, что позволит избежать простоев из-за бюрократии или пиковых нагрузок.

Грамотная стратегия, уверен представитель «Деловых Линий», в сочетании с использованием сильных игроков рынка перевозок не только снизит риски, но и многократно увеличит эффект от ночных скидок для вашего бизнеса.