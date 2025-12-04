Минфин рассматривает ограничения на досрочный вывод софинансирования в программе долгосрочных сбережений

Министерство финансов РФ прорабатывает возможные корректировки в программе долгосрочных сбережений (ПДС), в частности — ограничения на досрочное обналичивание государственного софинансирования. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в ходе форума ВТБ «Россия зовет!», передаёт «Интерфакс».

По словам господина Чебескова, изменения в первую очередь коснутся пенсионеров и предпенсионеров, для которых сейчас предусмотрены наиболее гибкие условия распоряжения средствами. «Возможно, нужны будут точечные изменения, чтобы именно часть софинансирования обналичивать нельзя было через год», — пояснил он.

Замминистра напомнил, что государство рассчитывало на долгосрочный характер сбережений: софинансирование в размере до 30% от взносов (максимум 12 тыс. рублей в год) предназначено для формирования допвыплаты к пенсии по истечении 15-летнего срока договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

Ранее стало известно, что в третьем квартале 2025 года из ПДС было выведено около 18 млрд рублей. Чебесков подчеркнул: значительная доля выводов пришлась именно на категории с расширенными правами на досрочный доступ к средствам — в первую очередь, пенсионеры и лица предпенсионного возраста.

Напомним, программа долгосрочных сбережений стартовала в январе 2024 года и предполагает формирование накоплений за счёт добровольных взносов граждан и их ранее сформированных пенсионных накоплений. Участники заключают 15-летний договор с НПФ, по окончании которого получают накопленную сумму единовременно или в виде доплаты к пенсии.

Минфин отмечает, что обсуждаемые изменения носят уточняющий характер и направлены на сохранение стимулов для долгосрочного сбережения, не затрагивая основные условия программы для большинства участников.