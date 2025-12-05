Банк России отменит валютные лимиты на переводы за рубеж для граждан и нерезидентов из дружественных стран

Банк России объявил о скором снятии ограничений на переводы иностранной валюты за пределы страны для физических лиц. Как сообщили в Центробанке, решение принято на фоне стабилизации ситуации на валютном рынке и укрепления макроэкономической устойчивости.

С 2022 года действовали временные ограничения: граждане РФ и физические лица — нерезиденты из «дружественных» стран могли отправлять за рубеж через системы денежных переводов не более 10 тысяч долларов США в месяц (или эквивалент в другой валюте). Лимит не распространялся на переводы на собственные счета за границей, оплату образования, лечения и некоторые другие категории операций — но требовал подтверждения целей платежа.

Теперь, по оценкам регулятора, необходимость в этих ограничениях отпала. «С учётом устойчивой динамики курса рубля, высокого уровня международных резервов и сбалансированного спроса и предложения на валютном рынке, Банк России принял решение отменить действующие лимиты на переводы иностранной валюты для физических лиц», — говорится в заявлении ЦБ.

Ожидается, что соответствующие изменения в нормативные акты будут внесены в ближайшие недели. Точные даты вступления в силу новых правил и возможные нюансы (например, сохранение отдельных требований по идентификации или отчётности) будут уточнены дополнительно.

Этот шаг расценивается как ещё один этап нормализации валютного регулирования после периода повышенных ограничений и может способствовать упрощению финансовых операций для россиян, ведущих дела за рубежом, а также для иностранных граждан, поддерживающих экономические связи с РФ.

Новость будет дополнена по мере поступления официальных документов и комментариев ЦБ.