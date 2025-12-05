Следствие ходатайствует о содержании под стражей экс-мэра Нижнекамска Рамиля Муллина

Бывшего главу Нижнекамского района и экс-мэра Нижнекамска Рамиля Муллина могут заключить под стражу. Как сообщила пресс-служба Набережночелнинского городского суда, следственные органы подали ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.
Муллин был задержан вечером 3 декабря. С тех пор официальных комментариев от Следственного комитета РФ и прокуратуры Татарстана по делу не поступало. Однако, по информации издания «Бизнес Online», уголовное преследование связано с подозрением в совершении преступлений по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Ранее, в начале декабря, в доме и рабочих кабинетах Муллина прошли обыски. Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что в ходе следственных действий у бывшего чиновника якобы была обнаружена литература экстремистского характера, запрещённая на территории РФ. Однако эта информация также официально не подтверждена.
Рамиль Муллин возглавлял Нижнекамский муниципальный район с 2022 года, а до этого — с 2021-го — занимал пост руководителя исполкома. Ранее, с 2013 по 2021 год, он возглавлял Муслюмовский район Татарстана.
Решение по ходатайству об аресте будет принято судом в ближайшие дни. Пока Муллин остаётся под стражей в рамках избранной временной меры пресечения.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»