Следствие ходатайствует о содержании под стражей экс-мэра Нижнекамска Рамиля Муллина

Бывшего главу Нижнекамского района и экс-мэра Нижнекамска Рамиля Муллина могут заключить под стражу. Как сообщила пресс-служба Набережночелнинского городского суда, следственные органы подали ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Муллин был задержан вечером 3 декабря. С тех пор официальных комментариев от Следственного комитета РФ и прокуратуры Татарстана по делу не поступало. Однако, по информации издания «Бизнес Online», уголовное преследование связано с подозрением в совершении преступлений по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ранее, в начале декабря, в доме и рабочих кабинетах Муллина прошли обыски. Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что в ходе следственных действий у бывшего чиновника якобы была обнаружена литература экстремистского характера, запрещённая на территории РФ. Однако эта информация также официально не подтверждена.

Рамиль Муллин возглавлял Нижнекамский муниципальный район с 2022 года, а до этого — с 2021-го — занимал пост руководителя исполкома. Ранее, с 2013 по 2021 год, он возглавлял Муслюмовский район Татарстана.

Решение по ходатайству об аресте будет принято судом в ближайшие дни. Пока Муллин остаётся под стражей в рамках избранной временной меры пресечения.