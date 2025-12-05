Товары в России подорожают в 2026 году из-за роста логистических издержек

В 2026 году цены на товары широкого потребления в России могут существенно вырасти — на 15–20% в отдельных категориях — из-за резкого увеличения стоимости грузоперевозок. К такому выводу пришли участники логистического рынка в интервью «Газете.Ru». Основными драйверами роста тарифов называют ужесточение регулирования, рост налоговой нагрузки и новые требования к досмотру грузов.

По оценкам отраслевиков, число экспедиторских компаний в стране сократится на 10–20% уже в следующем году. Многие небольшие и средние игроки не выдержат новых финансовых и административных обязательств, включая:

обязательное проведение досмотра грузов с использованием рентген-аппаратов и служебных собак;

переход на электронный документооборот в полном объёме;

повышение НДС и других налогов, затрагивающих транспортно-экспедиционную деятельность.

«Мы ожидаем, что тарифы вырастут на 15–18%. Больше всего это скажется на товарах народного потребления, доля логистики в которых может достигать 20%», — заявил заместитель генерального директора логистической компании ПЭК Андрей Мякин.

При этом давление на рынок нарастает уже сейчас: в 2025 году автоперевозки подорожали на до 20% — в основном из-за роста зарплат водителей, стоимости техники и её обслуживания. «Ситуация усугубляется нехваткой кадров и удорожанием запчастей, особенно для импортной техники», — отметил коммерческий директор компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.

Экономисты предупреждают: рост логистических издержек будет передан конечному потребителю, особенно сильно — в сегменте импортных товаров, где транспортная составляющая и так выше среднего. В условиях сокращения числа перевозчиков возможны и локальные перебои в поставках, что дополнительно подстегнёт инфляционные ожидания.

Эксперты призывают регуляторов пересмотреть сроки и порядок внедрения норм, чтобы избежать резкого шока для рынка потребительских цен в 2026 году.